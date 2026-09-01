Учёные зафиксировали возможный сигнал тёмной материи в подземном эксперименте

Учёные зафиксировали возможный сигнал тёмной материи в ходе эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ), который проводится почти на полуторакилометровой глубине в бывшей золотой шахте в американской Южной Дакоте. Об этом сообщает Reuters.

Детектор LZ предназначен для поиска редких столкновений гипотетических частиц тёмной материи с обычным веществом. Внутри установки находится около 10 тонн жидкого ксенона, который должен зафиксировать следы подобных взаимодействий.

Исследователи обнаружили единичное событие ядерной отдачи — реакцию, которая соответствует возможному столкновению частицы с ядром атома ксенона. Одним из объяснений может быть взаимодействие вимпа — гипотетической массивной частицы, слабо взаимодействующей с обычной материей.

При этом учёные подчёркивают, что говорить об открытии тёмной материи пока рано. Зафиксирован только один потенциальный сигнал, а для подтверждения открытия в физике требуется гораздо более высокая статистическая достоверность.

Тёмная материя остаётся одной из главных загадок современной науки. Учёные считают, что она составляет значительную часть материи Вселенной, однако напрямую обнаружить её пока не удалось. О её существовании судят прежде всего по гравитационному воздействию на галактики и космические структуры.

Если сигнал LZ удастся подтвердить, он может стать важным шагом в понимании природы тёмной материи и устройства Вселенной. Однако исследователи продолжают проверять и другие возможные объяснения необычного события.

Поиск тёмной материи остаётся одной из главных задач современной физики. Ранее Life.ru рассказывал о планах учёных использовать новые космические телескопы для изучения тёмной материи и тёмной энергии. Исследователи надеются получить больше данных о невидимых компонентах Вселенной.