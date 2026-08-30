NASA запустило телескоп Nancy Grace Roman для изучения тёмной материи

Космический телескоп Nancy Grace Roman отправился в космос с мыса Канаверал во Флориде. Об успешном запуске новой обсерватории сообщило NASA.

Момент запуска ракеты с Nancy Grace Roman. Видео © NASA

Аппарат вывела ракета Falcon Heavy компании SpaceX, стартовавшая с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди. Теперь Roman предстоит отправиться к точке Лагранжа L2 примерно в 1,6 млн километров от Земли.

Одной из главных задач телескопа станет изучение тёмной материи и тёмной энергии. NASA также рассчитывает с его помощью исследовать более двух миллиардов галактик, искать экзопланеты и составить масштабную трёхмерную карту Вселенной.

Главный инструмент Roman — 300-мегапиксельная инфракрасная камера с полем зрения как минимум в 100 раз шире, чем у Hubble. Это позволит наблюдать огромные участки неба, сохраняя сопоставимую детализацию.

Основная научная программа рассчитана минимум на пять лет. Первые научные изображения NASA рассчитывает получить после завершения развёртывания, проверки и калибровки оборудования.

Накануне Life.ru рассказывал о подготовке Nancy Grace Roman к старту и его научных возможностях. В NASA отмечали, что первые снимки новой обсерватории могут появиться уже к концу 2026 года.