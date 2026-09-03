Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного замедления российской экономики. По его словам, власти понимают этот риск и учитывают его при принятии решений.

«Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем», — сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин отметил, что среди экспертов есть разные мнения о дальнейшей экономической политике. Одни считают, что уже пора переходить к новому циклу и придавать ей больше динамики.

При этом президент подчеркнул, что главной задачей власти считает создание условий для частного инвестирования.

Ранее Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить резкое ускорение инфляции благодаря мерам ЦБ и правительства. По словам президента, угрозу гипервсплеска цен удалось сдержать, а годовая инфляция сейчас составляет 6,3%.