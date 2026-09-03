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Регион
Опубликовано 3 сентября, 07:07

Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного замедления российской экономики. По его словам, власти понимают этот риск и учитывают его при принятии решений.

«Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем», — сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин отметил, что среди экспертов есть разные мнения о дальнейшей экономической политике. Одни считают, что уже пора переходить к новому циклу и придавать ей больше динамики.

При этом президент подчеркнул, что главной задачей власти считает создание условий для частного инвестирования.

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Ранее Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить резкое ускорение инфляции благодаря мерам ЦБ и правительства. По словам президента, угрозу гипервсплеска цен удалось сдержать, а годовая инфляция сейчас составляет 6,3%.

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Дарья Денисова
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