Вдохнули, выдохнули, сдали на шторы: Как пережить родительские собрания и подружиться с учителем

В сентябре, с началом нового учебного года, родителей то и дело приглашают на собрания или вызывают в школу для разговора с учителями. Для многих такие встречи становятся источником стресса, однако и их можно воспринимать спокойнее. О том, как пережить родительские собрания без лишних переживаний и выстроить здоровую коммуникацию с педагогом, Life.ru рассказала семейный психолог Екатерина Безумнова.

По словам специалиста, начинать общение с учителем стоит с доброжелательного настроя. Он помогает расположить собеседника и снижает напряжение. При этом важно заранее понять, какой цели родитель хочет достичь: просто получить информацию о ребёнке, обсудить конкретную проблему или выстроить хорошие отношения с педагогом.

«Если есть цель выстроить хорошие взаимоотношения, то мы сразу будем вести себя определённым образом. А если мы насторожены, то и общение будет натянутым», — объяснила Безумнова.

Психолог напомнила, что учителя, как и родители, бывают очень разными. Поэтому одной универсальной модели общения со всеми педагогами не существует. К каждому человеку приходится искать свой подход, обращая внимание на его манеру разговаривать и реагировать на вопросы.

Например, с авторитарным учителем лучше не переходить на шутки и фамильярность. В таком случае родителю стоит излагать свои мысли коротко, спокойно и по существу, не перегружая разговор лишними подробностями.

Другие педагоги, напротив, сами стремятся выстроить отношения на принципах сотрудничества и часто говорят о том, что родители, дети и школа должны быть одной командой. С такими учителями, считает психолог, можно устанавливать партнёрские отношения и вместе искать решения возникающих проблем.

«Важно посмотреть, как именно человек проявляет себя в общении, и уже от этого отталкиваться», — добавила Безумнова.

На родительские собрания специалист посоветовала приходить без заранее сформированного ожидания плохих новостей. Не стоит воспринимать каждую такую встречу как разбор ошибок ребёнка или повод для конфликта. Психолог предложила вспомнить собственные школьные годы и относиться к собранию как к обычному мероприятию.

Просто посидели, послушали, важное записали, ушли. Так эти мероприятия пройдут без стресса Екатерина Безумнова психолог

Безумнова также рекомендовала родителям общаться со школьным педагогом-психологом, если такая возможность есть. По её словам, в соответствии с ФГОС в школах предусмотрено множество мероприятий для детей разных возрастов. Если родитель заинтересован в происходящем и специалисту дают возможность проводить такую работу, семья может получать больше информации о школьной жизни ребёнка и его состоянии.

Так родители становятся более вовлечёнными в процессы, которые происходят с ребёнком в школе. Однако и здесь многое зависит от позиции классного руководителя и других педагогов. Родителю важно наблюдать за тем, как учитель выстраивает диалог, и учитывать это в дальнейшем общении.

Если отношения с педагогом никак не складываются и родитель замечает предвзятое отношение к ребёнку, главным критерием должно оставаться его самочувствие. По словам психолога, ребёнку должно быть комфортно в классе и под руководством учителя.

Если школьнику постоянно плохо, он испытывает стресс, а к проблемам в отношениях с классным руководителем добавляются другие сложности, можно рассмотреть перевод в другой класс. В некоторых случаях, считает Безумнова, стоит задуматься и о смене школы.

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