Первым подарком легендарного шансонье Михаила Круга своей супруге Ирине было кольцо с крупным светло-голубым камнем. Оно хранится у певицы. Артистка призналась, что до сих пор бережёт подарок покойного супруга, хотя его цену не знает.

Вдова Михаила Круга бережно хранит первый подарок мужа. Видео © Пятый канал

«Для меня это дорого просто как вещь, но именно какая цена у этого кольца, я не знаю, честно даже не смотрела, потому что это самое первое, что он мне подарил», — рассказала Ирина Круг в беседе с Пятым каналом.

Когда у звезды спросили, есть ли у неё талисман в память о Михаиле, она указала на голову. Вещи исполнителя, пояснила Ирина, хранятся в музее, а воспоминания остались с ней.