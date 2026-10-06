Вдова участника СВО перевела мошенникам 11 миллионов, опасаясь дела о госизмене

Вдова погибшего участника СВО из Нижегородской области лишилась 11 млн рублей после того, как мошенники запугали её уголовным делом о госизмене. Ранее женщина получила выплаты после гибели мужа, сообщает региональное МВД.

Всё началось в начале сентября с сообщения о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах». Затем с жительницей связались лжесотрудница техподдержки и человек, представившийся сотрудником ФСБ. Они заявили, что от её имени могут оформить кредит и провести финансовые операции, которые якобы повлекут уголовную ответственность.

Чтобы «доказать невиновность», женщина согласилась выполнять инструкции. Под руководством ещё одной участницы схемы, которая назвалась сотрудницей Центробанка, она подписала договор о «сотрудничестве» и другие документы.

Затем аферисты посоветовали ей хранить сбережения дома и попросили прислать фотографию наличных. Потерпевшая сняла со счёта 9,9 млн рублей. Увидев снимок денег, собеседники заявили, что купюры выглядят подозрительно и могут быть фальшивыми. Для «экспертизы» их убедили передать курьеру.

На следующий день лжесотрудник ФСБ сообщил, что наличные якобы действительно оказались поддельными, а настоящие деньги уже поместили в ячейку казначейства на имя женщины. После этого у неё потребовали передать на проверку ещё 1,1 млн рублей, которые хранились дома.

Когда второй транш оказался у мошенников, они перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления и их задержанию», — сообщили в МВД.

Ранее Life.ru писал о другой семье погибшего участника СВО, у которой мошенники похитили более 5 млн рублей. По версии следствия, деньги также были получены в качестве выплаты после гибели военнослужащего.