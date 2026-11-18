Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина Маруся решила не посещать могилу мужа во вторую годовщину его смерти, чтобы сохранить силы и голос для памятного концерта. Вместе с дочерью Никой она организовала квартирник, на котором прозвучат песни артиста в исполнении родных и друзей.

По словам Маруси, сильные эмоции и слёзы могли помешать ей выступить перед поклонниками. Поэтому поездку на Троекуровское кладбище она запланировала на потом, чтобы отвезти мужу цветы, подаренные на концерте. В обычные дни вдова часто навещает его могилу, следит за порядком и разговаривает с ним.

«Два года его нет с нами. Нет, время не лечит», — рассказала она Woman.ru. Она рассказала, что они с дочерью до сих пор живут в ожидании возвращения Владимира, словно музыкант просто уехал на гастроли.

На памятный вечер пригласили бывшего участника «На-На» Павла Соколова, певицу Елену Максимову, Илью Гурова и других артистов. Прийти собирался и продюсер Бари Алибасов. По словам Маруси, он заранее записал все подробности мероприятия, однако окончательное решение должен был принять с учётом самочувствия.

Владимир Лёвкин скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет. Музыкант много лет боролся с онкологическим заболеванием, а незадолго до смерти попал в больницу.

Ранее Life.ru рассказывал, как Маруся Лёвкина в день рождения покойного мужа посетила его могилу вместе с родными. Певцу тогда могло бы исполниться 59 лет. Вдова показала памятник в виде сцены с гитарой, микрофоном и именной звездой, поблагодарила поклонников за цветы и призналась, что ей по-прежнему тяжело без супруга.