Вдвое дешевле и без чека: Как в России распродают запрещённую Coca-Cola из Грузии

Запрет Роспотребнадзора обернулся распродажей грузинской Coca-Cola по бросовым ценам. Напиток, который магазины обязали убрать с полок, теперь предлагают в интернете почти втрое дешевле прежней стоимости. Некоторые торговые точки и вовсе продолжают отпускать газировку из-под прилавка, не выдавая покупателям чеки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, продавцы пытаются избавиться от запасов, закупленных ещё до введения ограничений. Ящик из 15 стеклянных бутылок Coca-Cola можно приобрести за тысячу рублей. Таким образом, одна бутылка обходится примерно в 67 рублей вместо прежних 140–180.

Встречаются и предложения в обычных магазинах. Там запрещённую газировку, как утверждает SHOT, продают по 90 рублей за бутылку, но покупку не проводят через кассу. Насколько широко распространилась такая практика, неизвестно.

Причина массовой распродажи — решение Роспотребнадзора, вступившее в силу 9 октября. Ведомство приостановило ввоз и оборот Coca-Cola грузинского производства из-за несоответствия установленным требованиям к органолептическим, физико-химическим показателям и безопасности продукции.

Крупные торговые сети уже подтвердили получение предписания. В частности, в «Ашане» сообщили о снятии указанных товаров с продажи, а Ассоциация компаний розничной торговли объявила об изъятии попавших под ограничения напитков из магазинов своих участников.

При этом запрет коснулся не всей Coca-Cola, а именно продукции грузинского производства. В перечень Роспотребнадзора также попали минеральная вода «Набеглави», вина нескольких производителей, коньяк и пиво. Ограничения носят временный санитарный характер.

Ранее Life.ru сообщал о решении Роспотребнадзора приостановить ввоз грузинских напитков. В список вошла продукция семи производителей. При обнаружении указанных товаров продавцам предписано незамедлительно изымать их из оборота.