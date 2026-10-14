ВЭФ-2027 пройдёт во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября

Восточный экономический форум в 2027 году организуют с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке. Точные даты назвали представители Фонда Росконгресс.

«XII Восточный экономический форум состоится с 31 августа по 3 сентября 2027 года во Владивостоке. За время проведения форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока», — уточнил воветник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

По его словам, регион играет определяющую роль в сближении отечественного бизнеса с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского пространства. Кобяков выразил уверенность, что предстоящая встреча задаст свежие векторы кооперации, поможет запустить перспективные программы и повысит уровень жизни местного населения.

Вице-премьер и полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев добавил, что мероприятие давно превратилось в базовый инструмент подъёма восточных территорий страны. На этой площадке федеральные чиновники и предприниматели ведут диалог с иностранными делегациями и учёными.

«Здесь встречаются представители федеральной и региональной власти с бизнесом, обсуждают насущные проблемы ведущие эксперты, экономисты и социологи нашей и зарубежных стран, укрепляются партнерские взаимоотношения, подписываются масштабные инвестиционные соглашения и дается старт работе крупнейшим производствам на Дальнем Востоке», — констатировал Трутнев.

Подготовка к крупному деловому событию уже стартовала, а утвержденный график позволит российским и зарубежным участникам заранее сформировать пул стратегических проектов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) 2026 года прошёл во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Площадкой проведения традиционно стал кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский