Западные страны вернутся к консервативным ценностям, выразил уверенность священник Павел Островский. По его мнению, распространение либеральных взглядов не означает, что общество окончательно отказалось от традиций.

Он призвал не считать западную цивилизацию обречённой и сравнил её развитие с сердечным ритмом, в котором подъёмы чередуются со спадами. Священник указал на победы консервативных партий на выборах и предположил, что перемены могут произойти как благодаря местным сторонникам традиционных ценностей, так и под влиянием мигрантов.

«Мне кажется, что век разврата узаконенного будет достаточно коротким», — заявил Островский в эфире радио Sputnik.

Ранее посол РФ в Оттаве сообщил, что канадцы регулярно обращаются с просьбами о переезде. По его словам, десятки жителей страны уже воспользовались специальным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.