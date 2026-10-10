«Век разврата будет коротким»: На Западе ожидают смену ценностей
Священник Островский: Запад вернётся к консервативным ценностям
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Западные страны вернутся к консервативным ценностям, выразил уверенность священник Павел Островский. По его мнению, распространение либеральных взглядов не означает, что общество окончательно отказалось от традиций.
Он призвал не считать западную цивилизацию обречённой и сравнил её развитие с сердечным ритмом, в котором подъёмы чередуются со спадами. Священник указал на победы консервативных партий на выборах и предположил, что перемены могут произойти как благодаря местным сторонникам традиционных ценностей, так и под влиянием мигрантов.
«Мне кажется, что век разврата узаконенного будет достаточно коротким», — заявил Островский в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в Оттаве сообщил, что канадцы регулярно обращаются с просьбами о переезде. По его словам, десятки жителей страны уже воспользовались специальным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.
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