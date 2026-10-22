«Великая нравственная миссия»: Путин объяснил, какую роль театр играет в жизни России

Российский театр выполняет особую нравственную миссию, передавая традиционные ценности от одного поколения к другому. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 22 октября на съезде Союза театральных деятелей России.

«Театр по природе своей — один из ведущих институтов, где традиционные ценности передаются из поколения в поколение. Ему присуща поистине великая нравственная миссия», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, значение театрального искусства не ограничивается спектаклями и развлечением публики. Отечественные театральные школы, профессиональные традиции и современные творческие подходы играют важную роль в просвещении, воспитании и образовании людей.

Путин также обратил внимание на авторитет российского театра и накопленный им опыт. Глава государства считает, что сочетание традиций и новаторства создаёт большие возможности для развития культуры и передачи знаний новым поколениям.

Выступление состоялось в год 150-летия Союза театральных деятелей России. Организация ведёт свою историю с 1876 года, когда было создано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Сегодня объединение возглавляет народный артист России Владимир Машков.

Одной из важных задач театрального сообщества остаётся подготовка концепции развития театрального дела до 2035 года. Проект предусматривает укрепление роли театра как культурного, воспитательного и просветительского института, а также развитие профессионального образования и поддержку театров в регионах.