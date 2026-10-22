«Почитают и любят»: Путин рассказал об особом статусе театра в России

Театр в России пользуется особым уважением и доверием общества. На это обратил внимание президент Владимир Путин, выступая на съезде Союза театральных деятелей. По его словам, граждане нашей страны не только гордятся отечественной сценой, но и прислушиваются к её голосу.

Глава государства подчеркнул, что российский театр на протяжении своей истории развивался как искусство, объединяющее сразу несколько творческих направлений. В театральных постановках переплетаются литература, музыка, живопись и танец.

«В России театр почитают и любят, к его голосу, безусловно прислушиваются, ему доверяют», — заявил Путин.

Президент также отметил уважение зрителей к людям, которые создают театральные произведения. По его словам, особое признание в стране получили выдающиеся актёры, режиссёры, драматурги и художники.