«Почитают и любят»: Путин рассказал об особом статусе театра в России
Путин указал на любовь и уважение россиян к театру
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Театр в России пользуется особым уважением и доверием общества. На это обратил внимание президент Владимир Путин, выступая на съезде Союза театральных деятелей. По его словам, граждане нашей страны не только гордятся отечественной сценой, но и прислушиваются к её голосу.
Глава государства подчеркнул, что российский театр на протяжении своей истории развивался как искусство, объединяющее сразу несколько творческих направлений. В театральных постановках переплетаются литература, музыка, живопись и танец.
«В России театр почитают и любят, к его голосу, безусловно прислушиваются, ему доверяют», — заявил Путин.
Президент также отметил уважение зрителей к людям, которые создают театральные произведения. По его словам, особое признание в стране получили выдающиеся актёры, режиссёры, драматурги и художники.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве обсудили будущее национальной театральной премии «Золотая маска». На встрече 14 октября участники театрального сообщества подвели итоги двух сезонов, за которые на премию поступило около 1,5 тысячи заявок. Обсуждение было посвящено дальнейшему развитию одной из главных профессиональных наград российского театра.