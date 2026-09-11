«Великое счастье»: Дегтярёв рассказал, что значит для спортсмена гимн России на пьедестале

В Олимпийском комитете России в Лужниках представили новую работу проекта «Счастье — это…», посвящённую российскому спорту и государственным символам. Её главный посыл — «Счастье — это слышать гимн своей страны, стоя на пьедестале!».

Фото предоставлено организаторами акции

К участникам церемонии обратился министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярёв. По его словам, возможность подняться на пьедестал под российским флагом и услышать гимн страны для спортсмена становится кульминацией многолетней работы.

«Для спортсмена возможность подниматься на пьедестал и слышать гимн своей страны, когда сзади за спиной реет российский флаг, — это великое счастье. Для спортсменов это апофеоз карьеры», — сказал Дегтярёв.

Фото предоставлено организаторами акции

В мероприятии приняли участие олимпийский чемпион Юрий Постригай, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Александр Бондарь и другие российские спортсмены. Бондарь провёл для школьников олимпийскую разминку, после чего дети отправились на экскурсию по зданию ОКР.

Постригай отметил, что флаг и гимн страны остаются для спортсменов особой мотивацией.

«Верю, что российский триколор и гимн России обязательно вернутся на международные соревнования, и наши спортсмены снова будут подниматься на пьедестал под символами своей страны», — сказал олимпийский чемпион.

Фото предоставлено организаторами акции

В июле 2026 года МОК восстановил Олимпийский комитет России в правах и отменил рекомендации 2023 года о нейтральном статусе россиян. При этом окончательные решения о допуске спортсменов и использовании национальной символики на конкретных турнирах принимают международные федерации.

Ранее Life.ru разбирал, что изменилось для российских спортсменов после решения МОК и какие ограничения пока сохраняются.