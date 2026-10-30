Верховный суд обязал приставов вернуть россиянину 139 тысяч за сорванный тур

Россиянин добился компенсации за сорванный отпуск в Турции после того, как судебные приставы запретили ему выезд за границу, не предупредив об этом. Верховный суд РФ обязал Федеральную службу судебных приставов (ФССП) возместить мужчине 139 тысяч рублей за путёвку и ещё 5 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщает RG.ru.

История началась с кредитного долга в размере чуть более 93 тысяч рублей. Пристав возбудил исполнительное производство и ограничил должнику выезд из России. Однако уведомления об этом мужчина не получил — соответствующая информация не появилась даже в его личном кабинете на «Госуслугах».

О запрете россиянин узнал лишь в московском аэропорту Домодедово, когда собирался улететь на отдых. На паспортном контроле его остановили, и оплаченная поездка в Турцию сорвалась.

Мужчина обратился в суд и сначала добился признания ограничения незаконным. Затем он потребовал вернуть деньги за путёвку, компенсировать расходы на такси и выплатить 20 тысяч рублей за моральный вред. Басманный суд Москвы частично поддержал его требования, присудив 139 тысяч рублей за тур и 5 тысяч компенсации. Во взыскании расходов на такси отказали из-за отсутствия подтверждающих документов.

Однако приставы обжаловали решение. Мосгорсуд отменил его, посчитав, что незаконность действий сотрудников ФССП сама по себе ещё не доказывает причинение убытков. Кассационная инстанция согласилась с этим выводом.

Точку в споре поставил Верховный суд. Он установил прямую связь между нарушением со стороны пристава и финансовыми потерями туриста. Поскольку мужчину не уведомили о запрете, он не мог заранее отказаться от поездки и избежать расходов. Решения апелляции и кассации отменили, оставив в силе первоначальное решение о компенсации.

Ранее Life.ru сообщал, что судебные приставы призвали россиян погашать долги минимум за два-три дня до зарубежной поездки. В ФССП предупредили, что оплата задолженности непосредственно перед вылетом не гарантирует снятия запрета на выезд. Для отмены ограничения деньги должны поступить на депозитный счёт подразделения приставов, после чего необходимо оформить соответствующие документы.