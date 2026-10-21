Верховный суд РФ разрешил россиянину не возвращать дочь матери во Францию

Верховный суд России разрешил россиянину Алексею Ермакову пока не возвращать дочь бывшей супруге, гражданке Украины Веронике Тишковой, проживающей во Франции. При рассмотрении дела суд учёл возможные риски для ребёнка при возвращении в европейскую страну, которую российские власти относят к недружественным.

Ранее три российские судебные инстанции признали перемещение девочки незаконным и обязали отца вернуть её во Францию. Однако Ермаков оспорил эти решения в Верховном суде и добился их пересмотра.

Родители девочки поженились в 2018 году, а спустя три года развелись. После начала боевых действий на Украине мать вместе с дочерью переехала во Францию. В марте 2025 года отец получил разрешение взять ребёнка на двухнедельный отдых в Турцию и Словакию, пообещав вернуть его обратно. Однако в апреле мужчина привёз девочку в Россию без согласия бывшей супруги.

Мать обратилась в суд с требованием вернуть дочь в страну постоянного проживания. Первоначально российские суды поддержали её позицию, сославшись на международные нормы о неправомерном перемещении детей.

Верховный суд при пересмотре дела обратил внимание на то, что девочка уже адаптировалась к жизни в России и получила российское гражданство. Кроме того, в числе обстоятельств, которые суд счёл значимыми, был статус Франции как недружественного государства, входящего в Евросоюз и НАТО.