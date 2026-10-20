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Опубликовано 20 октября, 05:20

Жительница Сахалина похитила 2,5 млн рублей выплат на несуществующего ребёнка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 2,5 млн рублей социальных выплат незаконно получила жительница сахалинского посёлка Ноглики, выдав себя за мать ребёнка, которого не рожала. Для оформления пособий она использовала поддельное свидетельство о рождении. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба судов Сахалинской области.

По материалам дела, женщина приобрела фальшивый документ у неустановленного лица, после чего оформила на его основании несколько видов государственной помощи. Деньги поступали ей по программам поддержки семей с детьми, в том числе предназначенным для одиноких матерей и многодетных семей. В результате Министерство соцзащиты Сахалинской области потеряло 1,8 млн рублей, а региональное отделение Соцфонда России — ещё 737,4 тыс. рублей. Совокупный ущерб превысил 2,53 млн рублей.

На суде женщина признала вину и заявила о раскаянии, но от дачи показаний отказалась. Её осудили по части 4 статьи 159.2 УК РФ — за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере. Помимо условного срока, суд постановил удовлетворить требования обоих ведомств о возмещении ущерба в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.

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Ранее Верховный суд РФ отменил приговор мужчине, осуждённому на четыре года колонии-поселения после гибели десятимесячного ребёнка под колёсами автомобиля. В августе 2021 года на пляже у реки Воронеж двухлетняя девочка повернула ключ, оставленный в замке зажигания незапертого Ford Focus. Машина тронулась и задавила мальчика. Мужчина перед этим припарковал автомобиль на первой передаче, но не вынул ключи.

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Тимур Хингеев
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