Жительница Сахалина похитила 2,5 млн рублей выплат на несуществующего ребёнка

Более 2,5 млн рублей социальных выплат незаконно получила жительница сахалинского посёлка Ноглики, выдав себя за мать ребёнка, которого не рожала. Для оформления пособий она использовала поддельное свидетельство о рождении. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба судов Сахалинской области.

По материалам дела, женщина приобрела фальшивый документ у неустановленного лица, после чего оформила на его основании несколько видов государственной помощи. Деньги поступали ей по программам поддержки семей с детьми, в том числе предназначенным для одиноких матерей и многодетных семей. В результате Министерство соцзащиты Сахалинской области потеряло 1,8 млн рублей, а региональное отделение Соцфонда России — ещё 737,4 тыс. рублей. Совокупный ущерб превысил 2,53 млн рублей.

На суде женщина признала вину и заявила о раскаянии, но от дачи показаний отказалась. Её осудили по части 4 статьи 159.2 УК РФ — за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере. Помимо условного срока, суд постановил удовлетворить требования обоих ведомств о возмещении ущерба в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Верховный суд РФ отменил приговор мужчине, осуждённому на четыре года колонии-поселения после гибели десятимесячного ребёнка под колёсами автомобиля. В августе 2021 года на пляже у реки Воронеж двухлетняя девочка повернула ключ, оставленный в замке зажигания незапертого Ford Focus. Машина тронулась и задавила мальчика. Мужчина перед этим припарковал автомобиль на первой передаче, но не вынул ключи.