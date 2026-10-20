Страшно красиво: В Китае глава детсада красила еду для вида — отравились 200 детей

В Китае руководительница детского сада получила пожизненный срок после массового отравления детей свинцом. Сотрудники учреждения добавляли в еду несъедобные красители, чтобы блюда выглядели привлекательнее. В результате опасное вещество обнаружили в крови более 200 воспитанников, сообщает Associated Press.

Скандал разгорелся вокруг частного детсада Heshi Peixin в городе Тяньшуй провинции Ганьсу. Суд установил, что руководительница учреждения Ли Хуэйфан и исполнительный директор Чжу Цзинлинь поручили работникам кухни подмешивать в блюда токсичные вещества. Продуктами с опасными добавками кормили как детей, так и персонал.

Нарушения вскрылись в июле 2025 года. Тогда медики выявили аномально высокое содержание свинца в крови более 200 воспитанников и свыше 20 сотрудников детсада. Как выяснилось, для приготовления пищи использовали красители, не предназначенные для употребления в пищу. Их добавляли исключительно ради более яркого внешнего вида блюд.

Суд Ланьчжоу признал шестерых фигурантов виновными в производстве и продаже токсичных продуктов питания. Ли Хуэйфан приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества на 500 тысяч юаней (около 75 тысяч долларов). Чжу Цзинлинь получил 15 лет колонии и штраф в размере 300 тысяч юаней (около 45 тысяч долларов).

Ещё четверым работникам кухни назначили от шести до восьми лет лишения свободы. Суд счёл, что действия руководства и сотрудников учреждения повлекли тяжёлые последствия. Повышенная концентрация свинца особенно опасна для детей, поскольку может приводить к повреждению головного мозга и нервной системы.

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