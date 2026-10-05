В Ингушетии шесть человек, включая пятерых детей, отравились газом

Шесть человек, включая пятерых детей, отравились угарным газом в Ингушетии. Предварительной причиной происшествия в региональном управлении Следственного комитета назвали неисправность бытового газового оборудования.

Инцидент произошёл днём 5 октября в частном доме на улице Гадиева в селе Кантышево Назрановского района. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

По данным правительства республики, угрозы их жизни нет. Взрослого после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, пятеро несовершеннолетних остаются под наблюдением врачей.

Следователи начали доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По её результатам будет принято процессуальное решение. Прокуратура Ингушетии также организовала проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Саратовской области. Там женщина и пятеро малолетних детей попали в больницу после отравления угарным газом, а предварительной причиной также назвали нарушение работы газового оборудования.