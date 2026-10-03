В Саратовской области женщина и пятеро детей отравились угарным газом

Шесть человек, включая пятерых малолетних детей, госпитализировали с признаками отравления угарным газом в Балашове Саратовской области. Происшествие случилось 3 октября в доме на улице Гагарина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья — женщина и пятеро её малолетних детей с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования», — говорится в сообщении.

Следователи начали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что после пожара в многоквартирном доме в посёлке Нижний Одес Республики Коми три человека попали в реанимацию. В качестве одной из версий происшествия рассматривали взрыв бытового газа. Огонь повредил две квартиры, а спасатели вывели из здания трёх человек. После случившегося в посёлке ввели режим ЧС, дом отключили от электричества и теплоснабжения, а для жильцов организовали пункт временного размещения.