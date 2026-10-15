В Саратове врачи борются за жизнь тяжело отравившегося годовалого ребёнка

В Саратове врачи оказывают помощь годовалому ребёнку, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. По сообщениям местных СМИ, малыш мог отравиться неизвестным веществом. Информацию о его госпитализации подтвердили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

Происшествие, как сообщается, случилось 14 октября в посёлке Солнечный. После случившегося ребёнка доставили в одно из медицинских учреждений города.

«Состояние тяжелое. Доставлен в одно из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

При этом в министерстве не уточнили, что именно стало причиной ухудшения самочувствия малыша. Сведения об отравлении пока приводятся со ссылкой на местные издания.

Какое вещество могло попасть в организм ребёнка и при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Других подробностей о состоянии пациента и ходе лечения не приводится.

Ранее в Саратове уже фиксировали похожий случай отравления маленького ребёнка. В ноябре 2024 года годовалого малыша госпитализировали после попадания в организм жидкости для электронных сигарет. Врачи диагностировали отравление никотином, а Следственный комитет организовал проверку обстоятельств происшествия. В апреле 2026 года токсикологи также предупреждали об опасности бытовой химии для детей, особенно капсул для стирки. Специалисты отмечали, что проглатывание подобных средств может привести к тяжёлым повреждениям пищеварительного тракта. При этом причина нынешней госпитализации ребёнка в Саратове пока не установлена.