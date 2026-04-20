Антидота нет! Россиян предупредили об опасности капсул для стирки

При отравлении бытовой химией важна быстрая и точная реакция: в первую очередь нужно звонить по номеру 112 и обязательно назвать вещество с упаковки, предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов. По его словам, если вещество попало на кожу или в глаза, их следует промывать проточной водой не менее двадцати минут, не растирая.

При отравлении бытовой химией нельзя пить молоко, поскольку жир ускоряет всасывание ядов, нельзя вызывать рвоту, если внутрь попали кислоты, щёлочи или хлорсодержащие средства, поскольку это может повторно обжечь гортань и привести к отёку лёгких. Активированный уголь при контакте с едкими жидкостями тоже не поможет.

Особое внимание собеседник kp.ru обратил на капсулы для стирки. Антидота к ним не существует, поэтому хранить их нужно в местах, полностью недоступных для детей, заключил эксперт.

