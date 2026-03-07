Вместо 100 средств: Три продукта, которые заменят всю бытовую «химию»

Всего три продукта способны заменить всю бытовую «химию» и навести идеальную чистоту. Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева рассказала Life.ru, как с помощью соды, уксуса и лимона привести квартиру в порядок.

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) — универсальное чистящее средство. Это мягкий абразив и нейтрализатор запахов.

Способы применения соды:

• Чистка поверхностей: Паста из соды и воды (3:1) очищает раковины, плиты, ванны, кафель, духовки, микроволновки и пригоревшую посуду. Сода удаляет жир, нагар и пятна с эмали и металла, не царапая их.

• Сантехника: Эффективно удаляет известковый налёт. Для засоров засыпьте соду в слив, залейте уксусом, а через 10–15 минут промойте кипятком.

• Текстиль: Добавление стакана соды в стиральную машину смягчает воду, отбеливает бельё и удаляет пятна. Паста из соды удаляет пятна с одежды. Для освежения ковров и мягкой мебели посыпьте их содой на 15–30 минут, затем пропылесосьте.

• Устранение запахов: Открытая пачка в холодильнике, шкафу или обуви нейтрализует неприятные ароматы. Смесь соды с эфирным маслом заменит освежитель воздуха.

• Посуда и кухня: Очищает чашки от чайного и кофейного налёта, полирует столовое серебро (в смеси с уксусом), удаляет остатки клея от этикеток.