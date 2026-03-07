Вместо 100 средств: Три продукта, которые заменят всю бытовую «химию»
Всего три продукта способны заменить всю бытовую «химию» и навести идеальную чистоту. Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева рассказала Life.ru, как с помощью соды, уксуса и лимона привести квартиру в порядок.
Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) — универсальное чистящее средство. Это мягкий абразив и нейтрализатор запахов.
Способы применения соды:
• Чистка поверхностей: Паста из соды и воды (3:1) очищает раковины, плиты, ванны, кафель, духовки, микроволновки и пригоревшую посуду. Сода удаляет жир, нагар и пятна с эмали и металла, не царапая их.
• Сантехника: Эффективно удаляет известковый налёт. Для засоров засыпьте соду в слив, залейте уксусом, а через 10–15 минут промойте кипятком.
• Текстиль: Добавление стакана соды в стиральную машину смягчает воду, отбеливает бельё и удаляет пятна. Паста из соды удаляет пятна с одежды. Для освежения ковров и мягкой мебели посыпьте их содой на 15–30 минут, затем пропылесосьте.
• Устранение запахов: Открытая пачка в холодильнике, шкафу или обуви нейтрализует неприятные ароматы. Смесь соды с эфирным маслом заменит освежитель воздуха.
• Посуда и кухня: Очищает чашки от чайного и кофейного налёта, полирует столовое серебро (в смеси с уксусом), удаляет остатки клея от этикеток.
• Прочее: Очищает овощи и фрукты от пестицидов (замочить на 15 минут), дезинфицирует детские игрушки и расчёски, борется с плесенью (в т.ч. в смеси с уксусом).
Ограничения: Не использовать на натуральном камне (мрамор, гранит).
Уксус столовый (9%) — антисептик и растворитель жира и известкового налёта.
Способы применения уксуса:
• Удаление накипи и налёта: Раствор уксуса с водой (1:1) очищает чайники, кофеварки, краны и душевые лейки от минеральных отложений. Для чистки достаточно обернуть кран смоченной в уксусе тканью на 10–15 минут.
• Универсальный спрей: Смесь уксуса и воды (1:1) в пульверизаторе заменяет средства для мытья стёкол и зеркал (без разводов), очищает плиты и дезинфицирует разделочные доски и холодильник.
• Стирка: Добавление уксуса при полоскании смягчает ткань, сохраняет цвет и удаляет запахи.
• Чистка труб и засоров: Используется в паре с содой (реакция с шипением прочищает слив).
• Борьба с плесенью: Опрыскивание стен в ванной и шторки для душа предотвращает появление грибка.
«Меры предосторожности: Не применять на мраморе и граните. Не использовать неразбавленным на паркете. Концентрация — не более 9%», — предупреждает эксперт.
Лимон и лимонная кислота — натуральный пятновыводитель, антисептик и ароматизатор.
Способы применения лимона:
• Кухня: Прокипятите воду с дольками лимона в чайнике для удаления накипи. Прогрейте миску с водой и лимоном в микроволновке 3–5 минут — пар размягчит жир, и стенки легко отмоются.
• Дезинфекция и запахи: Протрите разделочные доски половинкой лимона, чтобы убить бактерии и убрать запах чеснока или рыбы. Цедра в холодильнике впитывает запахи.
• Уборка: Сок лимона удаляет известковый налёт со смесителей и придает блеск сантехнике, а также расщепляет жир на кухонных поверхностях.
• Стирка: Лимонный сок отбеливает бельё и удаляет пятна.
• Свежесть: Кипячение корок освежает воздух в квартире. Сок отпугивает муравьёв (нанести на плинтуса).
Ограничения: Кислота может повредить мраморные и гранитные поверхности.
