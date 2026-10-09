Верховный суд защитил ростовчанку от несуществующего долга в 300 тысяч

Жительнице Ростова-на-Дону удалось через Верховный суд доказать, что банк «ФК Открытие» годами требовал с неё долг, которого никогда не было. Об этом рассказала RG.ru.

Всё началось ещё в 2022 году, когда банк попытался взыскать с Дианы Джавадовой около 300 тысяч рублей. Речь шла о кредитном договоре, якобы оформленном в 2013 году. Но подтвердить, что женщина брала деньги и подписывала документы, кредитная организация не смогла. Суд полностью отказал во взыскании, и это решение банк оспаривать не стал — оно вступило в силу.

Несмотря на это, долг продолжал жить своей жизнью. Банк начислял проценты и пени, а запись о задолженности оставалась в кредитной истории женщины. Из-за неё ей раз за разом отказывали в новых займах. Весной 2024 года Джавадова попросила исправить данные, но банк ответил, что долг не погашен, а сведения в бюро кредитных историй верны.

Затем кредитная организация и вовсе продала этот долг коллекторам. Те начали звонить, писать письма и приходить домой. То, что суд уже признал задолженность несуществующей, их не остановило.

По словам Дианы, корни истории уходят в прошлое. Раньше у неё был расчётный счёт в «Приват-банке». После 2014 года банк ушёл из России, а его активы передавали от одной организации к другой. На каком-то этапе ей без договора оформили кредитную карту, по которой и стал копиться мнимый долг.

Женщине вновь пришлось отстаивать свои интересы в судебном порядке, однако в этот раз исход дела оказался для неё неблагоприятным. Три судебные инстанции пришли к выводу, что ранее вынесенный отказ в удовлетворении требований о взыскании средств сам по себе не может служить подтверждением отсутствия договорных отношений. Апелляционная и кассационная инстанции согласились с данной правовой позицией.

Окончательную ясность в вопрос внёс Верховный суд. Обнаружив, что два ранее вынесенных судебных акта содержат взаимоисключающие выводы, высшая инстанция аннулировала решения трёх нижестоящих судов и направила материалы на повторное рассмотрение. Результатом стало признание задолженности отсутствующей, а действий по её начислению и последующей переуступке коллекторскому агентству — противоправными. В качестве компенсации морального вреда с банка и взыскателей было взыскано по 30 000 рублей с каждого, а также покрыты судебные издержки, составившие около 60 000 рублей.

Как ранее сообщал Life.ru, в некоторых случаях заёмщик может законно не платить коллекторам. Юрист пояснил, что право требования по кредиту переходит к другому лицу по статье 382 Гражданского кодекса, и обычно согласие должника для этого не нужно. Однако для потребительских кредитов действуют особые ограничения, прописанные в законе № 353-ФЗ. По его словам, круг тех, кому можно уступить такое требование, строго ограничен.