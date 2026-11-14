Ветеран UFC Олег Тактаров не исключил, что российский боец Усман Нурмагомедов после освобождения в ОАЭ сможет выйти на новый уровень карьеры, подписать контракт с UFC и даже побороться за статус одного из величайших чемпионов. Так спортсмен прокомментировал RT ситуацию вокруг приговора Нурмагомедову после драки с грузином Мерабом Двалишвили.

Тактаров выразил мнение, что тюремный срок не обязательно сломает карьеру бойца, а может, наоборот, сделать его сильнее и жёстче.

«Вернётся сильнее. Мы сами хозяева своей судьбы. Может быть, из него выйдет что-то более достойное, чем боец UFC. Может, Али Абдель-Азиз его вытащит из тюрьмы через два месяца, Усман подпишет и станет величайшим чемпионом», — сказал Тактаров.

При этом слова ветерана UFC о возможном досрочном освобождении Нурмагомедова и будущем контракте с промоушеном являются его личным предположением. Официальных заявлений о переговорах Усмана с UFC на данный момент не было.

Поводом для комментария стал приговор суда в Абу-Даби. По данным судебного департамента эмирата, по делу о массовой драке в отеле наказание получили десять человек. Шестеро фигурантов были приговорены к шести месяцам лишения свободы, штрафу в 300 тысяч дирхамов и последующей депортации. Ещё двое получили такой же срок за съёмку и публикацию видео конфликта. Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили были оштрафованы на 50 тысяч дирхамов и освобождены.

Инцидент произошёл 11 ноября в гостинице Абу-Даби, где Двалишвили давал интервью. На распространившихся кадрах видно, как после короткого контакта между бойцами начинается потасовка с участием нескольких человек. После этого полиция задержала участников конфликта.