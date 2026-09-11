Улыбки в Кремле, споры с Зеленским: Белый дом показал закулисье «‎турне мира» Уиткоффа

Белый дом опубликовал фотоотчёт о поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину. В подборку вошли кадры из самолёта, аэропорта Внуково, Кремля и Киева.

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Фото © Whitehouse. gov

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Фото © Whitehouse. gov

Серия начинается с чёрно-белых фотографий американской делегации во время перелёта. Затем показано прибытие Уиткоффа и Кушнера во Внуково 5 сентября.

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Фото © Whitehouse. gov

У трапа улыбающихся миротворцев встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Белый дом также опубликовал кадры поездки американцев в посольство США и ожидания встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Фото © Whitehouse. gov

Отдельная часть подборки посвящена самим переговорам. На снимках Путин приветствует Уиткоффа и Кушнера, после чего стороны беседуют в Красной гостиной Кремля. Встреча продолжалась более трёх часов.

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Фото © Whitehouse. gov

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Фото © Whitehouse. gov

После Москвы американская делегация направилась через Польшу в Киев. Там Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и провели переговоры в Мариинском дворце. Судя по кадрам, не обошлось без споров, а на некоторых снимках украинский политик был сильно озадачен. Белый дом также показал их прогулку по Софийской площади и посещение Софийского собора.

Ранее Life.ru рассказывал, что Уиткофф и Кушнер провели с Путиным в Кремле больше трёх часов. После встречи помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными и доверительными. Американские представители также передали российской стороне предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.