«Ветбиохим» заявил об отсутствии жалоб на вакцину «Мультифел» для кошек

Производитель ветеринарных препаратов «Ветбиохим» сообщил, что не получал ни одного обращения о плохом самочувствии кошек после прививки вакциной «Мультифел». Об этом говорится в телеграм-канале компании.

«Официально обращений на нежелательные реакции у животных не поступало», — сказано в тексте.

В компании также обратили внимание, что в ряде публикаций фигурирует вакцина «Мультифел-4» в упаковках, которых сейчас нет в продаже. Владельцев животных призвали внимательно проверять любые сведения — название препарата, производителя, номер серии и срок годности.

По данным производителя, именно теми сериями, о которых говорится в сообщениях, прививали кошек в приютах и клиниках, постоянно работающих с компанией. Никаких нежелательных реакций у животных там не зафиксировали.

При этом в «Ветбиохиме» подчеркнули, что готовы работать с обратной связью. Если после прививки хозяин заметил изменения в состоянии питомца и связывает их с вакцинацией, в компании попросили обращаться напрямую по электронной почте. Каждое обращение обещают внимательно изучить, опираясь на конкретные случаи и документы.

Напомним, ранее стало известно, что владельцы кошек из нескольких регионов пожаловались на тяжёлые осложнения после прививок препаратом "«Мультифел». Среди симптомов называли высокую температуру, рвоту и кровавый понос. В подмосковном приюте после вакцинации восьми котят пятеро заболели, а один погиб, причём температура у них доходила до 40,5 градуса. В двух других случаях животным одновременно вводили и вакцину от бешенства Рабифел, поэтому точно определить, какой препарат вызвал реакцию, по рассказам хозяев нельзя.