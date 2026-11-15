Ветеран Великой Отечественной войны Александр Степанов, дошедший до Берлина, 15 ноября отметил столетний юбилей. Поздравить фронтовика приехали сотрудники Следственного комитета по Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Александр Михайлович родился 15 ноября 1926 года в селе Владимировское в крестьянской семье. До начала войны он окончил шесть классов школы и прошёл начальную военную подготовку. В 1942–1943 годах по направлению военкомата освоил снайперское дело и военную тактику.

Боевой путь Степанов прошёл в составе 878-го автомобильного батальона. Вместе со своей частью он дошёл до Берлина, а домой вернулся уже после Победы — в апреле 1950 года, когда был демобилизован.

За службу фронтовик получил орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и другие государственные награды.

После армии Александр Михайлович вместе с супругой переехал в посёлок Безенчук Самарской области. Там он трудился на лесозащитной станции и в сельскохозяйственном предприятии, а в 1988 году вышел на пенсию.

Сегодня ветеран носит звание почётного гражданина Безенчукского района и продолжает участвовать в его общественной жизни. У юбиляра большая семья: трое детей, шестеро внуков и шестеро правнуков. Во время праздничной встречи руководитель Безенчукского следственного отдела Ильдар Тимербулатов поблагодарил фронтовика, вручил подарки и пожелал ему здоровья и внимания близких.

Ранее Life.ru рассказывал о столетнем юбилее ветерана Великой Отечественной войны Владимира Севрюкова из Тамбовской области. 25 сентября фронтовика поздравили родные и губернатор Евгений Первышов, а во дворе его дома выступил военный оркестр, исполнивший «День Победы» и марш «Прощание славянки».