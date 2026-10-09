Ветка, крючок и леска на шее: Самому невезучему селезню Москвы пришлось вызывать спасателей

На Малом Тимирязевском пруду в Москве спасатели вызволили селезня, который умудрился одновременно запутаться в ветках и рыболовной снасти. Птицу освободили спасатели, сообщили в пресс-службе «СпасРезерва».

Неприятности буквально преследовали пернатого. Сначала его крыло оказалось зажато между тонкими прутьями обломанной ветки, из-за чего селезень не мог нормально им двигать. Но на этом злоключения не закончились.

В клюве птицы застрял рыболовный крючок, а леска от снасти обмоталась вокруг шеи. В результате селезень оказался практически обездвижен: крыло зажато, голову не повернуть, да и крякать стало проблематично.

Прибывшие на помощь специалисты последовательно освободили птицу от всех препятствий. Спасатели справились и с веткой, и с крючком, и с леской, после чего селезень смог вернуться к привычной жизни.

Теперь пернатому остаётся надеяться, что лимит неприятностей он уже исчерпал. После спасения его отпустили обратно на волю — возможно, на поиски новых приключений, но хотелось бы всё-таки менее экстремальных.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении лебедёнка, запутавшегося в рыболовных лесках и капроновых верёвках на Патриарших прудах. Птенец сначала пытался уплыть от спасателей, поэтому специалистам пришлось устроить небольшую погоню. В итоге птицу поймали, освободили от лески, осмотрели и отпустили к родителям. Повреждений у лебедёнка не обнаружили.