Люди с двух лодок пришли на помощь: В Приморье спасли огромную морскую черепаху

Огромную морскую черепаху вызволили из рыболовной сети в бухте Перевозной Хасанского района Приморья. Кадры спасения опубликовал Telegram-канал «Новости Приморья | Владивосток».

В Приморье местные жители освободили огромную черепаху из рыболовной сети. Видео © Telegram /Новости Приморья | Владивостока

Животное оказалось практически полностью опутано плотными верёвками и пыталось освободиться самостоятельно. Подплывшие люди сначала приблизили черепаху к борту при помощи длинного шеста с крюком.

После этого мужчина начал ножом разрезать удерживавшую её сеть. Верёвок оказалось настолько много, что на помощь подошёл ещё один человек с соседней лодки. Вдвоём они принялись освобождать пленницу с разных сторон, постепенно снимая с неё снасти.

Когда последние путы удалось перерезать, черепаха наконец получила возможность двигаться самостоятельно. Очевидцы встретили освобождение радостными криками. Животное сразу удалилось от лодок и скрылось в море.

Необычная встреча произошла у берегов Хасанского района. Морские черепахи в этих водах попадаются редко, а очевидцы предположили, что эта особь могла случайно заплыть к побережью Приморья. Как именно она оказалась в рыболовной сети, неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о попытке спасти кита, запутавшегося в рыболовных сетях у острова Путятина в Приморье. Отдыхающие заметили морского гиганта возле берега и попытались помочь ему самостоятельно, однако снасти слишком плотно обмотали тело. В дело пришлось подключаться волонтёрам, которые готовили отдельную спасательную операцию. Ситуацию осложняли приближавшийся шторм и акулы в районе проведения работ.