Люди с двух лодок пришли на помощь: В Приморье спасли огромную морскую черепаху
Огромную морскую черепаху спасли из сети у побережья Приморья
В Приморье местные жители освободили огромную черепаху из рыболовной сети. Обложка © Telegram /Новости Приморья | Владивостока
Огромную морскую черепаху вызволили из рыболовной сети в бухте Перевозной Хасанского района Приморья. Кадры спасения опубликовал Telegram-канал «Новости Приморья | Владивосток».
В Приморье местные жители освободили огромную черепаху из рыболовной сети. Видео © Telegram /Новости Приморья | Владивостока
Животное оказалось практически полностью опутано плотными верёвками и пыталось освободиться самостоятельно. Подплывшие люди сначала приблизили черепаху к борту при помощи длинного шеста с крюком.
После этого мужчина начал ножом разрезать удерживавшую её сеть. Верёвок оказалось настолько много, что на помощь подошёл ещё один человек с соседней лодки. Вдвоём они принялись освобождать пленницу с разных сторон, постепенно снимая с неё снасти.
Когда последние путы удалось перерезать, черепаха наконец получила возможность двигаться самостоятельно. Очевидцы встретили освобождение радостными криками. Животное сразу удалилось от лодок и скрылось в море.
Необычная встреча произошла у берегов Хасанского района. Морские черепахи в этих водах попадаются редко, а очевидцы предположили, что эта особь могла случайно заплыть к побережью Приморья. Как именно она оказалась в рыболовной сети, неизвестно.
Ранее Life.ru рассказывал о попытке спасти кита, запутавшегося в рыболовных сетях у острова Путятина в Приморье. Отдыхающие заметили морского гиганта возле берега и попытались помочь ему самостоятельно, однако снасти слишком плотно обмотали тело. В дело пришлось подключаться волонтёрам, которые готовили отдельную спасательную операцию. Ситуацию осложняли приближавшийся шторм и акулы в районе проведения работ.
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