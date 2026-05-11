Запутавшегося в рыболовных сетях тюленя вызволили на Балтийской косе

В районе Балтийской косы освободили тюленя, который оказался запутан в рыболовной сети, после чего животное выпустили обратно в естественную среду обитания. Об этом сообщили в МЧС по Калининградской области.

На берегу Балтийской косы специалисты обнаружили морское животное, попавшее в рыболовную сеть. Аккуратно сняв снасть с шеи тюленя, спасатели сумели избежать травм и не нанесли ему вреда. Далее животное передали ветеринарам центра «Биосфера Балтики» для осмотра и оценки состояния.

После медицинского обследования специалисты подтвердили, что тюлень может вернуться в дикую природу. Позднее его выпустили на свободу в безопасном участке акватории. В ведомстве уточнили, что в спасательной операции были задействованы три сотрудника МЧС.

