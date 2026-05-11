Спасшая зайца «айболит» из Адыгеи эвакуировала с крыши енотиху с шестью малышами

В пригороде Краснодара завершилась уникальная спасательная операция. С крыши многоквартирного дома эвакуировали целое семейство енотов — самку и шестерых её детёнышей. Историю со счастливым концом публикует Life.ru.

«Айболит» из Адыгеи переключилась с зайца на енотов и спасла аж шесть малышей.

Енот регулярно забирался на балконы в поисках еды и воровал корм у дворовых кошек. Поймать животное своими силами у людей не получилось, после чего они обратились к Валерии, которая уже около десяти лет занимается спасением диких енотов.

На место женщина приехала вместе с ветеринарным хирургом Раисой, которая на днях спасла дикого зайца. Специалисты поднялись на крышу с оборудованием для безопасного отлова. Во время осмотра выяснилось, что на крыше живёт самка енота, которая родила там шестерых детёнышей и самостоятельно их выкармливала. Спасателям удалось аккуратно отловить взрослое животное и достать малышей из труднодоступного укрытия.

«Мы с Валерией приехали со всем оборудованием для безопасного отлова енотов, залезли на крышу и увидели, что это мама-енотиха, которая родила на крыше шесть малышей и прокармливала их как могла. Мы отловили маму, достали детей из очень труднодоступного места», — рассказала Раиса.

Сейчас еноты находятся у Валерии, где им обеспечены питание, уход и необходимые условия для восстановления. Женщина содержит животных за собственный счёт. После реабилитации часть енотов выпускают в дикую природу, а те, кто не сможет выжить самостоятельно, остаются жить у неё. По словам спасательницы, сейчас на территории её дома содержится около 40 енотов, для которых оборудованы специальные вольеры.

Ранее ветеринарный врач Раиса уже рассказывала о спасении дикого зайца в Адыгее. Животное лежало на трассе в Тахтамукайском районе и не могло подняться из-за травм лап. По словам женщины, она заметила зайца ночью на проезжей части, остановилась и забрала его в свою ветеринарную клинику.