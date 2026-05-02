«Айболит» из Адыгеи спасла дикого зайца, лежавшего на дороге с травмой

В Адыгее ветеринарный врач Раиса спасла дикого зайца, который лежал на обочине и не мог подняться на лапы. У мохнатого были повреждены лапы. Женщина взяла пострадавшего с собой и привезла в свою ветклинику, где вылечила и откормила, после чего отправила обратно в лес. Историю со счастливым концом публикует Life.ru.

Ветврач из Адыгеи спасла зайца. Видео © Life.ru

«Ехала ночью по дороге в Тахтамукайском районе Адыгеи, на трассе лежал сбитый заяц, прямо на проезжей части. Я остановилась и забрала его. Так как я ветеринарный врач и у меня ветеринарная клиника, я не могла проехать мимо. У него был сильный ушиб тазовых конечностей. Стабилизировала и выпустила в лес там же где и подобрала», — рассказала медик.

Ветврач из Адыгеи спасла зайца. Фото © Life.ru

Ветврач из Адыгеи спасла зайца. Фото © Life.ru

Ветврач из Адыгеи спасла зайца. Фото © Life.ru

Раисе 42 года. Она не первый раз спасает диких животных. Ей приходилось лечить енотов и лис, зачастую обитатели леса травмируются или погибают под колёсами автомобилей. Её клиника находится в небольшом посёлке Энем, и местные уже знают, что их «Айболит всех излечит-исцелит». Раиса рассказала, что всегда отпускает зверьков в том же месте, где они были найдены. Некоторые мохнатые с неохотой покидают санаторные условия клиники, но что поделать, если лечение уже завершилось.

