У острова Путятина в Приморском крае пытаются спасти кита, запутавшегося в рыболовных сетях и верёвках. О критическом состоянии животного сообщили волонтёры, участвующие в подготовке операции.

В Приморье спасают кита, запутавшегося в сетях у острова Путятина. Видео © Telegram / PrimaMedia.Приморье

Отдыхающие заметили млекопитающее у берега, но самостоятельно освободить его от снастей не смогли. Петли слишком плотно обмотали тело и травмировали плавник, из-за чего началось кровотечение. Запутанному киту становится всё сложнее подниматься к поверхности за воздухом. Добровольцы опасаются, что без помощи специалистов его состояние продолжит ухудшаться.

Работы осложняют акулы, замеченные в этом районе. Дополнительную угрозу создаёт приближающийся шторм. Неравнодушные организовали сбор средств, чтобы срочно доставить специалиста. Необходимую сумму почти собрали, сейчас решаются вопросы с транспортом и его размещением во Владивостоке.

Ранее общественники забили тревогу из-за резкого сокращения численности краснокнижных серых китов у берегов Чукотки и призвали урезать квоты на промысел. По словам Василия Борисова из фонда защиты, из 260 обитателей акватории большинство — это вынашивающие потомство самки. Они приплывают кормиться в российские воды после спаривания возле Калифорнии, где их и подстерегают браконьеры.