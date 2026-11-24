Папа римский Франциск описал в личном дневнике три случая, когда, по его словам, сталкивался с дьяволом. Записи также раскрыли подробности глубокого духовного кризиса, который понтифик пережил в 2021–2022 годах. Отрывки из дневника опубликовали после его смерти, сообщает Associated Press.

В одной из записей от 24 января 2021 года Франциск рассказал о встрече в Риме, во время которой, как ему показалось, он увидел дьявола и услышал его голос. Понтифик вспоминал, что тот звучал торжествующе и произнёс: «Теперь я получил всё, чего хотел». Особенно сильное впечатление на Франциска произвёл хриплый и мощный голос.

Дневник охватывает период с декабря 1992-го по август 2024 года. Два описанных понтификом эпизода произошли в Буэнос-Айресе, ещё один — после его поездки в Чили в 2018 году. Тогда Франциск сначала не поверил заявлениям пострадавших от сексуального насилия со стороны священника, но позднее признал, что недооценил масштаб произошедшего. Осознание последствий скандала он сравнил с видом «врат ада».

Отдельная часть записей посвящена духовному кризису 2021–2022 годов. Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, который подготовил дневник к публикации и снабдил его комментариями, рассказал, что Франциск боролся с собственным стремлением злоупотреблять властью и считать, будто только он способен решить все проблемы.

По словам кардинала, к концу 2022 года понтифик преодолел этот кризис, полностью доверившись Божьему милосердию. Дневник представляет собой личные размышления Франциска, а описанные в нём встречи с дьяволом передают его собственное духовное восприятие событий.

Папа римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Кончина понтифика наступила в результате инсульта и сосудистого коллапса. Он возглавлял Римско-католическую церковь с марта 2013 года.