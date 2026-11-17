Папа Римский Лев XIV получил удар по лицу предметом, предположительно молитвенными чётками, во время поездки по столице Перу Лиме. Понтифик попытался поймать подарок, брошенный из толпы верующих, однако не успел среагировать, и произошедшее попало на видео пресс-службы Святого Престола.

В Папу Римского бросили четки. Видео © X / Vatican Media

Инцидент случился 16 ноября, когда глава Католической церкви ехал в папамобиле по территории авиабазы Лас-Пальмас перед заключительной мессой своего южноамериканского турне. Приветствовавшие понтифика люди бросали ему различные предметы. Один из них угодил 71-летнему Льву XIV в область глаза.

На опубликованных кадрах видно, как священнослужитель после попадания подносит руку к лицу и протирает глаз. Несмотря на неприятный эпизод, он продолжил приветствовать собравшихся. Видимых травм у понтифика не было, о серьёзных последствиях также не сообщалось.

Как отмечает агентство, глава Ватикана уже привык принимать подарки от верующих прямо во время поездок. Ранее ему удавалось ловить мягкие игрушки и флаги, а однажды он даже взял пиццу, которую предложили собравшиеся на площади Святого Петра в Риме.