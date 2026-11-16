Папа Римский Лев XIV совершил рейс на вертолёте над Перу, которым управлял пилот с надписью на шлеме «Россия» и триколором. Кадры понтифик показал на своей странице в соцсети.

Священнослужитель вылетел 14 ноября на вертолёте Ми-17, который находится в распоряжении ВВС Перу. Он добрался из Чиклайо в отдалённый город Санта-Крус-де-Суччабамба в Андах. Во время поездки Лев XIV заглянул в кабину, надел гарнитуру и сел между пилотами полюбоваться небесными пейзажами.

Пользователи сразу заметили, что винтокрылой машиной, видимо, управлял русский лётчик. В комментариях подписчики пошутили, что понтифик со всей серьёзностью относится к полётам, поэтому доверил свою жизнь именно русскому асу.

Ранее Life.ru уже рассказывал о необычном полёте понтифика на Ми-17. По официальным данным Ватикана, вертолёт вылетел в 09:20 по местному времени и приземлился в 10:07. Таким образом, путешествие заняло 47 минут. По прибытии понтифик посетил местную церковь, где помолился и встретился с верующими. Затем он провёл мессу под открытым небом, на которую собрались более 20 тысяч человек. Поездка имела для Льва XIV особое значение. До избрания главой Католической церкви он многие годы служил в Перу, в том числе возглавлял епархию Чиклайо.