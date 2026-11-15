«Папакоптер» в Андах: Папа Римский Лев XIV совершил необычный полёт на Ми-17 в Перу
Папа Римский Лев XIV прилетел в Анды на вертолёте Ми-17
Обложка © X / Catholic Arena
Папа Римский Лев XIV воспользовался вертолётом Ми-17 Военно-воздушных сил Перу, чтобы добраться до небольшого города Санта-Крус-де-Суччабамба в Андах. Перелёт состоялся 14 ноября в рамках апостольского визита понтифика в страну. Перуанские военные дали воздушному судну необычное прозвище — «папакоптер».
Папа Римский Лев XIV прилетел в Анды на вертолёте Ми-17. Видео © X / Catholic Arena
В социальных сетях Святого престола появились фотографии Льва XIV на борту вертолёта. Понтифик сидел у иллюминатора в специальных наушниках, защищающих от шума, и наблюдал за горными пейзажами.
Маршрут проходил от авиабазы в Чиклайо до высокогорного города Санта-Крус-де-Суччабамба. По официальным данным Ватикана, вертолёт вылетел в 09:20 по местному времени и приземлился в 10:07. Таким образом, путешествие заняло 47 минут.
Для перевозки папы и сопровождающей его делегации ВВС Перу подготовили несколько вертолётов Ми-17. К обеспечению безопасности привлекли опытные экипажи, в состав которых входили специалисты, способные оказать экстренную медицинскую помощь.
По прибытии понтифик посетил местную церковь, где помолился и встретился с верующими. Затем он провёл мессу под открытым небом, на которую собрались более 20 тысяч человек.
Поездка имела для Льва XIV особое значение. До избрания главой Католической церкви он многие годы служил в Перу, в том числе возглавлял епархию Чиклайо. Во время нынешнего визита понтифик вернулся в знакомые места, чтобы встретиться с местными жителями.
Ранее Life.ru сообщал, что более двух миллионов человек собрались на мессу Папы Римского Льва XIV в Аргентине. Богослужение состоялось 9 ноября в Буэнос-Айресе под открытым небом и стало крупнейшим массовым мероприятием за время его понтификата. Верующие начали занимать места ещё ночью, а перед началом службы глава Католической церкви проехал перед собравшимися на папамобиле. После посещения Аргентины Лев XIV продолжил путешествие по Южной Америке, отправившись в Перу.