Папа Римский Лев XIV (настоящее имя Роберт Превост/Прево) объяснил своё участие в промежуточных выборах в США желанием исполнить гражданский долг и гордостью за американское происхождение. Об этом понтифик рассказал журналистам на борту самолёта по пути из Рима в Уругвай, передаёт Reuters.

Глава Католической церкви отметил, что воспользовался правом голоса как гражданин Соединённых Штатов. Для этого он отправил из Ватикана избирательный бюллетень по почте.

«Я горжусь тем, что я американец и что пользуюсь этим правом», — заявил Лев XIV.

Уроженец Чикаго стал первым понтификом американского происхождения. Его участие в голосовании также стало историческим событием для Католической церкви. По данным Reuters, ранее действующие папы римские, включая Франциска, воздерживались от участия в светских выборах.

Власти округа Уилл в штате Иллинойс подтвердили, что Лев XIV запросил бюллетень для голосования по почте. В Ватикане ранее пояснили, что понтифик рассматривает участие граждан в демократических процедурах как право и обязанность каждого человека.

Журналисты также поинтересовались мнением главы Католической церкви об итогах выборов в Техасе, где победили представители Демократической партии. Однако Лев XIV отказался комментировать результаты голосования. Разговор состоялся во время его поездки по Южной Америке, которая включает посещение Уругвая, Аргентины и Перу.

Ранее сообщалось, что Лев XIV досрочно принял участие в промежуточных выборах в США, которые состоялись 3 ноября. Понтифик направил заполненный бюллетень по почте в штат Иллинойс, где он числится зарегистрированным избирателем. По информации американских СМИ, запрос на получение документов он подал ещё 3 октября. В пресс-службе Святого престола подтвердили участие главы Католической церкви в голосовании и напомнили, что он пользовался избирательными правами ещё до избрания понтификом. Лев XIV также голосовал во время многолетнего проживания в Перу.