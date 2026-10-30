Уроженец Чикаго Лев XIV стал первым Папой Римским, проголосовавшим на выборах в США

Папа Римский Лев XIV стал первым действующим понтификом, который официально проголосовал на американских выборах. Уроженец Чикаго отправил бюллетень по почте, не покидая Ватикана. Об этом сообщает TMZ. Информацию официально подтвердил Святой престол.

Лев XIV воспользовался правом голоса как гражданин США и принял участие в промежуточных выборах, которые состоятся 3 ноября. Бюллетень он направил в штат Иллинойс, где зарегистрирован как избиратель.

В пресс-службе Ватикана пояснили, что понтифик и прежде голосовал на американских выборах, когда имел такую возможность. Он также участвовал в голосованиях во время многолетнего проживания в Перу.

По данным американских СМИ, Лев XIV, ранее известный как Роберт Фрэнсис Превост, запросил бюллетень 3 октября. При этом сведения о том, за каких кандидатов он проголосовал, не раскрываются.

В Ватикане подчеркнули, что понтифик считает участие граждан в демократических процедурах не только правом, но и обязанностью.

Промежуточные выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Американцы изберут новый состав Палаты представителей, часть Сената, а также губернаторов ряда штатов.