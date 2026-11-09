Более двух миллионов человек собрались в Буэнос-Айресе на службу Папы Римского Льва XIV. Месса прошла 9 ноября под открытым небом и стала крупнейшим массовым мероприятием за время его понтификата. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN.

Более двух миллионов человек собрались на мессу Папы Римского в Аргентине. Видео © X/ annietag_

Верующие начали приходить к месту проведения службы ещё в полночь, чтобы занять места поближе к понтифику. К началу мессы толпа растянулась более чем на два километра вдоль дороги, по которой Лев XIV проехал на папамобиле к сцене у памятника Великой хартии вольностей и четырём регионам Аргентины, известного также как Монумент испанцам.

Во время богослужения Папа Римский обратился к верующим с проповедью о значении семьи и веры. Он отметил, что многие люди сталкиваются с бедностью, нестабильной работой, насилием и другими жизненными трудностями, однако призвал не терять надежду.

Особое внимание Лев XIV уделил памяти своего предшественника Франциска. До избрания главой Католической церкви в марте 2013 года тот служил архиепископом Буэнос-Айреса. Понтифик напомнил верующим слова Франциска о важности семейной молитвы и единства.

Для Аргентины нынешний визит стал историческим. В последний раз действующий Папа Римский посещал страну почти 40 лет назад — в 1987 году. Несмотря на то что Франциск был аргентинцем, за годы своего понтификата он так и не приехал на родину.

Лев XIV прибыл в Аргентину 8 ноября после посещения Уругвая. Он пробудет в стране до 11 ноября, после чего отправится в Перу. Поездка по Южной Америке проходит с 6 по 17 ноября и стала шестым зарубежным апостольским путешествием понтифика.

Ранее Life.ru сообщал о предстоящей поездке Папы Римского Льва XIV в Уругвай, Аргентину и Перу. В Ватикане подтвердили, что понтифик сможет совершить путешествие по запланированному маршруту, несмотря на перенесённую в октябре операцию. Врачи не обнаружили противопоказаний к поездке.