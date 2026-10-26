Папа Римский Лев XIV посетит Уругвай, Аргентину и Перу в ноябре

Папа Римский Лев XIV посетит Уругвай, Аргентину и Перу с 6 по 17 ноября. Пресс-служба Святого престола подтвердила, что поездка состоится по ранее объявленному графику, несмотря на недавнюю операцию понтифика.

«Восстановление Святого Отца после операции продолжается, а результаты последних медицинских обследований свидетельствуют о его хорошем здоровье и благоприятном клиническом состоянии. С учётом его текущего клинического состояния, а также проведённых инструментальных и лабораторных исследований, противопоказаний, которые помешали бы ему совершить предстоящий Апостольский визит в Латинскую Америку в соответствии с планом, нет», — говорится в заявлении престола.

Глава Католической церкви выразил «радость» по поводу предстоящего возвращения в Латинскую Америку, где прошла значительная часть его жизни. По словам Льва XIV, он рассчитывает, что поездка поможет укрепить единство христианских общин и побудит верующих активнее проповедовать Евангелие. В Ватикане сообщили, что восстановление понтифика после операции 13 октября продолжается успешно.

После хирургического вмешательства Лев XIV постепенно возвращается к привычному графику. При этом он согласовывает нагрузку с врачами, чтобы уделять достаточно времени восстановлению. Личный врач понтифика Луиджи Карбоне подтвердил, что результаты последних обследований не выявили медицинских противопоказаний для поездки в Южную Америку.