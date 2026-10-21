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Регион
Опубликовано 21 октября, 23:14

Папе Римскому Льву XIV поставили окончательный диагноз

Врачи подтвердили, что Папе Римскому Льву XIV не нужно дальнейшее лечение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Опухоль, удалённая у Папы Римского Льва XIV 13 октября, оказалась локализованной аденокарциномой лёгкого. По итогам обследования врачи заключили, что дальнейшее лечение не требуется. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола 21 октября.

Окончательные результаты гистопатологического и молекулярного исследований подтвердили характер новообразования и локализованный характер заболевания. Эти данные легли в основу заключения врачей об отсутствии необходимости в дальнейшей онкологической терапии.

Операция, во время которой понтифику удалили нижнюю долю правого лёгкого, прошла 13 октября. Медицинское заключение подписали доктор Луиджи Карбоне и профессор Стефано Маргаритора.

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Напомним, 17 октября Папа Римский Лев XIV покинул клинику «Джемелли» после операции по удалению злокачественной опухоли лёгкого. Понтифик провёл в больнице четыре дня и 17 октября вернулся в Ватикан. 71-летний глава Католической церкви вышел из больницы самостоятельно, без посторонней помощи. У главного входа его встречали верующие, которым он помахал рукой. Перед выпиской понтифик также пообщался с собравшимися. Перед возвращением в Ватикан Лев XIV отслужил мессу в специальном помещении на десятом этаже клиники.

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