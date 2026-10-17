Папа Римский выписался после удаления опухоли лёгкого и встретился с верующими

Папа Римский Лев XIV покинул римскую клинику «Джемелли» после операции по удалению злокачественной опухоли лёгкого. Понтифик провёл в больнице четыре дня и 17 октября вернулся в Ватикан. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

71-летний глава Католической церкви вышел из больницы самостоятельно, без посторонней помощи. У главного входа его встречали верующие, которым он помахал рукой. Перед выпиской понтифик также пообщался с собравшимися.

Операцию провели 13 октября. Врачи удалили нижнюю долю правого лёгкого после обнаружения аденокарциномы — одной из разновидностей рака лёгкого. Хирургическое вмешательство продолжалось около полутора часов и прошло без осложнений.

Решение о выписке приняли после контрольных обследований. Утром 17 октября медики сделали рентген грудной клетки, изучили результаты анализов крови и оценили общее состояние пациента. Врачи пришли к выводу, что дальнейшее восстановление может проходить за пределами стационара.

Перед возвращением в Ватикан Лев XIV отслужил мессу в специальном помещении на десятом этаже клиники. Уже 18 октября он планирует провести традиционную воскресную молитву «Ангел Господень» из окна Апостольского дворца.

Ранее Life.ru выяснил, может ли онкологическое заболевание стать причиной отставки Льва XIV. Профессор СПбГУ, религиовед Сергей Фирсов выразил мнение, что понтифик вряд ли добровольно откажется от престола. Эксперт напомнил, что многие главы Католической церкви продолжали исполнять обязанности даже при серьёзных заболеваниях.