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Опубликовано 16 октября, 19:07

Путин пожелал Папе Римскому Льву XIV скорейшего восстановления после операции

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент России Владимир Путин пожелал папе Римскому Льву XIV скорейшего восстановления после недавно перенесённой операции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

«Выразив Понтифику искренние пожелания здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесённой операции, Владимир Путин отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира», — говорится в сообщении.

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Папа Римский Лев XIV проходит лечение от рака лёгкого в римской клинике «Джемелли». 13 октября 71-летнему понтифику провели операцию по удалению нижней доли правого лёгкого после обнаружения аденокарциномы. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. По данным Ватикана на 16 октября, состояние главы Католической церкви стабильно улучшается: он самостоятельно передвигается, выполняет повседневные дела и проходит дыхательную реабилитацию. Все публичные мероприятия понтифика отменены до 20 октября, однако он продолжает исполнять свои обязанности.

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Татьяна Миссуми
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