Папа Римский обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Алёшках

Папа Римский Лев XIV провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого поднял вопрос о тяжёлом положении мирных жителей Алёшек Херсонской области. Понтифик выразил надежду, что сотрудничество Москвы и Киева позволит организовать гуманитарные поставки и безопасную эвакуацию населения. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Во время беседы 19 октября Лев XIV напомнил Зеленскому о необходимости обеспечить доставку в город продовольствия и медикаментов. Отдельное внимание он уделил возможности добровольного вывоза мирных жителей из зоны боевых действий.

Понтифик также сообщил, что ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о гуманитарном перемирии в районе Алёшек. По мнению главы Католической церкви, для решения проблемы необходимо взаимодействие обеих сторон конфликта. Лев XIV вновь подтвердил готовность Ватикана содействовать диалогу и мирному урегулированию.

Разговор с российским лидером состоялся 16 октября. Тогда Папа Римский выразил обеспокоенность гуманитарной обстановкой в Алёшках и призвал временно прекратить огонь, чтобы обеспечить доставку помощи и эвакуацию гражданских.

В Кремле по итогам той беседы заявили, что Путин подробно разъяснил понтифику российскую позицию относительно происходящего в городе, возложив ответственность за сложившуюся ситуацию на Киев. При этом президент РФ поддержал намерение Святого престола содействовать обеспечению безопасности местных жителей и организации поставок необходимых грузов.