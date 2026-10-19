Киев сообщил о переговорах с Россией по эвакуации жителей Алёшек

Россия и Украина обсуждают возможность эвакуации мирных жителей из Алёшек и соседних населённых пунктов Херсонской области. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, стороны приблизились к согласованию последних условий гуманитарной операции, включая временное прекращение огня.

Как рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эфире телеканала «Эспрессо», переговоры с российской стороной проходят ежедневно. Киев рассчитывает организовать вывоз гражданских непосредственно на территорию, находящуюся под контролем Украины.

По оценкам Лубинца, помощь может потребоваться примерно шести тысячам человек, среди которых до 200 детей. Речь идёт не только о самих Алёшках, где, предположительно, остаются около двух тысяч жителей, но и ещё о шести близлежащих населённых пунктах.

Омбудсмен утверждает, что Москва уже рассматривает ранее направленные украинской стороной предложения. Теперь участникам переговоров предстоит определить порядок обеспечения безопасности мирных жителей во время эвакуации.

«Мы сейчас выходим на согласование последних деталей по обеспечению режима тишины и эвакуации всех желающих», — сообщил Лубинец.

Ранее Life.ru сообщал о доставке более двух тонн гуманитарной помощи в Алёшки за два месяца. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Херсонской области Ирины Кравченко, снабжение города осложняли заминированные дороги. После расчистки одного из маршрутов в местную больницу удалось доставить продовольствие и медикаменты.