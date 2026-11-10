В Сербии начали принудительную ликвидацию компании KORVO BJANKO, которую блогер Юрий Хованский открыл для выращивания винограда. Процедуру запустили в конце октября из-за отсутствия банковского счёта.

Компания зарегистрирована 13 мая 2025 года. Хованский стал её единственным владельцем, а директором назначил Алексея Бутрина. За 2025 год фирма отчиталась о нулевой выручке и отсутствии активов. По сербскому законодательству отсутствие банковского счёта более полугода может стать основанием для принудительной ликвидации компании.

Идею виноградника Хованский обсуждал ещё в 2024 году. Он присмотрел участок за 850 тысяч евро и предлагал стримеру Mellstroy вложиться в проект, а сам хотел стать управляющим с зарплатой в 500 тысяч рублей. В итоге Хованский зарегистрировал фирму самостоятельно, но признался, что этот бизнес — настоящий «геморрой».

Название KORVO BJANKO отсылает к виноградному поместью Корво Бьянко, которое Геральт получает в дополнении «Кровь и вино» к игре «Ведьмак 3», пишет «База».