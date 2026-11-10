Виноградник из «Ведьмака» не взошёл: В Сербии ликвидируют фирму Хованского
В Сербии начали ликвидировать виноградник блогера Хованского как в «Ведьмаке»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky
В Сербии начали принудительную ликвидацию компании KORVO BJANKO, которую блогер Юрий Хованский открыл для выращивания винограда. Процедуру запустили в конце октября из-за отсутствия банковского счёта.
Компания зарегистрирована 13 мая 2025 года. Хованский стал её единственным владельцем, а директором назначил Алексея Бутрина. За 2025 год фирма отчиталась о нулевой выручке и отсутствии активов. По сербскому законодательству отсутствие банковского счёта более полугода может стать основанием для принудительной ликвидации компании.
Идею виноградника Хованский обсуждал ещё в 2024 году. Он присмотрел участок за 850 тысяч евро и предлагал стримеру Mellstroy вложиться в проект, а сам хотел стать управляющим с зарплатой в 500 тысяч рублей. В итоге Хованский зарегистрировал фирму самостоятельно, но признался, что этот бизнес — настоящий «геморрой».
Название KORVO BJANKO отсылает к виноградному поместью Корво Бьянко, которое Геральт получает в дополнении «Кровь и вино» к игре «Ведьмак 3», пишет «База».
Напомним, Юрий Хованский в 2016-м был для своих фанатов символом интернет-хулиганства: батлы, скандалы, провокации. Versus Battle с Дмитрием Лариным набрал десятки миллионов просмотров. В июне 2021 года его арестовали по обвинению в оправдании терроризма из-за старой песни про «Норд-ост». В июле 2022 года дело прекратили в связи с истечением сроков давности. Хованский сразу уехал за границу. Он осел в Сербии. В сентябре 2025-го открыл собственную шавермичную Shavarma Patrol в Белграде.