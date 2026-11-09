Бренд нижнего белья и одежды Skims, основанный Ким Кардашьян, предложил покупателям вернуть деньги за рождественский адвент-календарь стоимостью 148 долларов. Причиной стала волна критики в социальных сетях: содержимое дорогого праздничного набора разочаровало клиентов, сообщает Entertainment Weekly.

Календарь был рассчитан на 12 дней и содержал небольшие аксессуары. Вместо ожидаемых дорогих подарков покупатели обнаружили резинки для волос, заколки, невидимки, брелоки, карманное зеркало и игрушку-антистресс.

Недовольство усилилось после появления в TikTok видеороликов с распаковкой набора. Пользователи возмутились соотношением цены и содержимого, а некоторые назвали покупку худшим адвент-календарём в своей жизни.

Особенно широкое обсуждение вызвал ролик блогера Кайлы Райан, которая по мере открытия коробочек всё сильнее разочаровывалась в подарках. Покупательница даже пошутила, что надеется обнаружить в последнем отделении подарочную карту, позволяющую вернуть потраченные деньги.

После критики представители Skims признали, что праздничный набор не оправдал ожиданий части покупателей. Компания лично связалась с каждым клиентом и предложила два варианта компенсации: полный возврат средств или зачисление аналогичной суммы на счёт для будущих покупок.

При этом адвент-календарь по-прежнему представлен на официальном сайте бренда, однако все экземпляры распроданы. Желающим приобрести набор предлагают записаться в лист ожидания.

Ранее Life.ru сообщал, что Ким Кардашьян раскритиковали за примерку драгоценностей легендарной актрисы Элизабет Тейлор. Знаменитость опубликовала фотографии в колье и серьгах из коллекции покойной кинозвезды, сделанные в бутике Bulgari в Риме. Пользователи соцсетей обрушились на неё с критикой, а некоторые вспомнили скандал вокруг платья Мэрилин Монро, которое Кардашьян надевала на Met Gala в 2022 году.