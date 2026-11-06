13-летняя Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, сняла видео под российский хит «Мало» певицы Акулы. Девочка опубликовала в TikTok липсинг под ремикс песни Оксаны Почепы, которая была популярна ещё в начале нулевых.

Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян сняла видео под российский хит «Мало». Видео © TikTok / northwest

Ролик быстро привлёк внимание русскоязычных пользователей. В российских пабликах уже шутят, что дочь американских звёзд теперь можно записывать «в наши». Особенно забавно это выглядит на фоне любви Норт к неформальной эстетике.

Девочка давно экспериментирует с внешностью. Буквально накануне она появилась на показе Yeezy в Лос-Анджелесе с длинными бирюзовыми волосами, осветлёнными бровями и цветными контактными линзами. Образ дополнили чёрный плащ и массивные ботинки.

При этом сама композиция «Мало» переживает новую волну популярности благодаря ремиксам и коротким видео в соцсетях. Теперь к тренду неожиданно присоединилась и наследница одной из самых обсуждаемых семей американского шоу-бизнеса.