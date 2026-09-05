«Идти одной дорогой»: Певица Акула раскрыла секрет крепкого брака

Популярная российская певица Оксана Почепа, более известная как Акула, поделилась своим секретом крепких отношений. По словам звезды, семья держится на том, что двое людей «смотрят в одну сторону», особенно когда оба живут творческой профессией и понимают её ритм.

Муж артистки Игорь Бабаев работает композитором в кино, поэтому хорошо понимает, что такое студия, дедлайны, гастроли и «ночь в работе». В их семье главное правило — поддержка вместо конфликта. Ещё важно не пытаться переделать партнёра.

«Мы не пытались переделать друг друга — просто выбрали идти одной дорогой, держась за руки», — отметила собеседница Леди Mail.

Почепа также отметила, что материнство дало ей больше энергии, чем забрало. Сейчас в их семье растёт дочь Раиса, которую певица называет «третьим членом нашей музыкальной семьи».

Ранее певица Валерия рассказала, как они с мужем Иосифом Пригожиным сохраняют огонь в отношениях спустя 22 года совместной жизни. Звезда уверена, что их союзу ничего не угрожает, потому что они постоянно поддерживают друг друга.