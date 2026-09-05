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Опубликовано 5 сентября, 08:25

«Идти одной дорогой»: Певица Акула раскрыла секрет крепкого брака

Певица Акула поделилась секретом крепкого брака с композитором Бабаевым

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Популярная российская певица Оксана Почепа, более известная как Акула, поделилась своим секретом крепких отношений. По словам звезды, семья держится на том, что двое людей «смотрят в одну сторону», особенно когда оба живут творческой профессией и понимают её ритм.

Муж артистки Игорь Бабаев работает композитором в кино, поэтому хорошо понимает, что такое студия, дедлайны, гастроли и «ночь в работе». В их семье главное правило — поддержка вместо конфликта. Ещё важно не пытаться переделать партнёра.

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«Мы не пытались переделать друг друга просто выбрали идти одной дорогой, держась за руки», — отметила собеседница Леди Mail.

Почепа также отметила, что материнство дало ей больше энергии, чем забрало. Сейчас в их семье растёт дочь Раиса, которую певица называет «третьим членом нашей музыкальной семьи».

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Ранее певица Валерия рассказала, как они с мужем Иосифом Пригожиным сохраняют огонь в отношениях спустя 22 года совместной жизни. Звезда уверена, что их союзу ничего не угрожает, потому что они постоянно поддерживают друг друга.

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Борис Эльфанд
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